Der FV Illertissen ist schon wieder im Halbfinale

Plus Illertissen schlägt den TSV Aubstadt mit 4:0 und bastelt am Image der Pokalmannschaft. Der nächste Gegner könnte ein prominenter sein.

Titelverteidiger FV Illertissen hat die Neuauflage des Toto-Pokal-Endspiels von 2022 gegen den TSV Aubstadt souverän mit 4:0 gewonnen und erneut das Ticket für das Halbfinale gelöst. Gökalp Kilic (22.) und Marco Mannhardt (34.) schossen den Pokalsieger der beiden vergangenen Jahre bereits im ersten Durchgang auf die Siegerstraße, Yannick Glessing machte im zweiten Durchgang mit einem Doppelschlag (73., 76.) den Deckel drauf.

Möglicher Gegner des FVI im Halbfinale könnten im April des kommenden Jahres die Würzburger Kickers sein. Der designierte Aufsteiger in die 3. Liga setzte sich beim Landesligisten SC Großschwarzenlohe durch ein Elfmetertor mit 1:0 durch. Die anderen beiden Viertelfinal-Partien werden aufgrund der Beteiligung der Drittligisten 1860 München und Ingolstadt am 18. November während der Länderspielpause ausgetragen.