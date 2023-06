Illertissen

Der FV Illertissen ist vorbereitet auf die nächste Pokalparty

Plus Gegner im dritten Endspiel nacheinander ist am Samstag der Drittligist FC Ingolstadt. Dessen Trainer Michael Köllner möchte ein zweifelhaftes Kunststück unbedingt vermeiden.

Von Jürgen Schuster

Nach der Pflicht, dem letztlich souveränen Klassenerhalt in der bayrischen Fußball-Regionalliga, wartet auf den FV Illertissen nun am Samstag um 16.40 Uhr mit dem Finale im Totopokal die Kür. Dieses Spiel gegen den eine Klasse weiter oben angesiedelten Drittligisten FC Ingolstadt ist der krönende Abschluss einer langen und nicht immer ganz einfachen Saison.

Allerdings werden die Illertisser als Titelverteidiger langsam aber sicher zum Spezialisten in diesem Wettbewerb. Sie haben etwas geschafft, was zuvor noch keinem anderen Verein in Bayern gelungen ist: Sie stehen bereits zum dritten Mal in Folge im Finale des bayrischen Verbandspokals. Trainer Holger Bachthaler freut sich auf den Pokalhit am Samstag: „Das wird ein absolutes Highlight für alle Fußballfreunde.“ Auch seiner Einschätzung nach ist im Pokalfinale, das übrigens auch zum dritten Mal hintereinander im Vöhlinstadion ausgetragen wird, der Drittligist der klare Favorit. Sein Vater, der FVI-Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler, spricht im Vorfeld der Partie von einem Riesenaufwand. Immerhin werden Ausschnitte aus dieser Partie im Rahmen des Finaltages der Amateure, auch wieder live in der ARD zu sehen sein. Bachthaler senior erwartet eine vierstellige Kulisse im eigenen Stadion und hofft auf eine große Fußballparty. Um den Andrang besser bewältigen zu können, wurde sogar ein Online-Ticketverkauf eingerichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

