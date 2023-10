Illertissen

Der FV Illertissen muss wieder an die Schmerzgrenze gehen

Das hat weh getan: Hannes Pöschl zog sich am Samstag eine Bänderverletzung zu, sein Einsatz gegen Buchbach ist noch fraglich. Foto: Roland Furthmair

Plus Illertissen und Buchbach gehören zu den Gründungsmitgliedern der Regionalliga.Die Oberbayern wollen auch nächste Saison dabei sein, und sie werden alles dafür tun.

Der FV Illertissen spielt am Dienstag (19 Uhr) beim TSV Buchbach und trifft dabei auf einen alten Bekannten. Beide Mannschaften sind seit dem Jahr 2012 in der bayerischen Regionalliga zu Hause, sie sind somit Gründungsmitglieder. Im Fall des TSV Buchbach könnte diese Ära allerdings demnächst enden, denn die Mannschaft aus Oberbayern liegt mit bisher erst zwei Siegen in dieser Saison auf dem letzten Tabellenplatz.

Der Leitspruch des TSV Buchbach lautet angelehnt an den Slogan des Rekordmeisters FC Bayern München: „Mia san Kult“. Ein Kultclub gibt natürlich nicht auf, sondern er probiert alles. Nach zehn Spieltagen ging Alex Käs, das Traineramt übernahm Urgestein Aleksandro Petrovic. Der beendete nach der Beförderung vom spielenden Co-Trainer zum Chef nach knapp 400 Partien seine aktive Karriere und will sich nun voll auf die neue Aufgabe konzentrieren. „Die Titanic ist noch nicht gesunken“, lautet sein Motto. Der Rückstand auf einen Relegationsplatz beträgt derzeit schließlich nur drei Punkte.

