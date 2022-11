Illertissen

18:00 Uhr

Der FV Illertissen weiß nicht, was auf ihn zukommt

Plus Der FV Illertissen spielt gegen eine unberechenbare und routinierte Aschaffenburger Mannschaft.

Von Hermann Schiller

Zum Rückrundenauftakt in der bayerischen Fußball-Regionalliga Bayern gastiert der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) beim Tabellensiebten Viktoria Aschaffenburg. Die Mannschaft aus Unterfranken hat zuletzt vier Mal in Folge nicht gewonnen und spielt auch generell eine Saison, die von Höhen und Tiefen geprägt ist.

