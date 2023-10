Illertissen

Der FV Illertissen würde gerne wieder feiern

Plus Der Verein will an seine starke Pokaltradition anknüpfen. Aber zunächst kommt es im Viertelfinale zu einer Neuauflage des Endspiels im vergangenen Jahr.

FV Illertissen gegen TSV Aubstadt im Totopokal – da war doch vor nicht allzu langer Zeit etwas? Richtig: Beide Mannschaften standen sich im Finale dieses Wettbewerbs im Mai des vergangenen Jahres gegenüber, Illertissen gewann vor 1600 Zuschauern 5:4 nach Elfmeterschießen. Am Dienstag (19 Uhr) kommt es im Viertelfinale des Totopokals zu einer Neuauflage dieses Duells, dem Sieger winkt im Halbfinale eventuell ein attraktiver Gegner. Die Regionalligisten Würzburger Kickers und Türkgücü München sowie die Drittligisten FC Ingolstadt und 1860 München sind zum Beispiel noch im Wettbewerb. Ausgetragen wird das Halbfinale allerdings erst im April 2024 des kommenden Jahres.

Der FVI will natürlich an seine starke Pokaltradition anknüpfen. Drei Mal hintereinander erreichte der FVI zuletzt das Finale, zwei Mal holte er sich den Pott und qualifizierte sich damit jeweils für den DFB-Pokal. Am Dienstag wartet allerdings eine der derzeitigen Topmannschaften der Regionalliga Bayern. Der TSV Aubstadt ist momentan Tabellendritter und spielt eine richtig gute Saison. Das weiß natürlich auch der Illertisser Trainer Holger Bachthaler: „Zuletzt gelangen Aubstadt vier Siege und ein Unentschieden mit einer beachtlichen Tordifferenz von 13:1. Das Momentum spricht also sicherlich für den Gegner. Dennoch können wir jede Mannschaft schlagen, entsprechend selbstbewusst werden wir in das Spiel gehen“.

