Der junge Littbarski sorgt gegen den FV Illertissen für Wirbel

In den drei vorherigen Spielen der bayerischen Fußball-Regionalliga war der FV Illertissen einem Rückstand hinterher gelaufen, das sollte diesmal eigentlich vermieden werden. Dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung, am Ende hieß es gegen die Reserve der SpVgg Greuther Fürth 2:2.

In einer etwas zerfahrenen ersten Spielhälfte hatte der FVI den besseren Start. Ein Schuss von Nico Fundel wurde zur Ecke abgefälscht, beim anschließenden Tumult im Gästestrafraum forderten die Illertisser nachvollziehbar, aber vergeblich einen Elfer (21.). Etwas später hatte FVI-Schlussmann Felix Thiel Glück. Bei einem Abschlag schoss er einen Fürther Stürmer an, der Abpraller richtete aber noch keinen Schaden an (27.). Die SpVgg Greuther Fürth wurde nun zusehends stärker, ein Schlenzer von Patrick Götzelmann wurde von Tiehl hervorragend entschärft (30.). Dass die Seiten nicht torlos gewechselt wurden, das lag aber auch an ihm. Bei einer Hereingabe von Lucien Littbarski, Sohn der Kölner Ikone Pierre Littbarski, sah Thiel nicht glücklich aus. Ricky Bornschein musste nur noch den Fuß zum 0:1 hinhalten (45.+3).

Halbzeit zwei begann furios, FVI-Trainer Holger Bachthaler hatte in der Kabine offensichtlich die passenden Worte gefunden. Yannick Glessing steuerte zunächst auf SpVgg-Torhüter Dimitrios Gkoumas zu. Der konnte den Schuss zwar erst abwehren, bei seiner zweiten Aktion leistete sich Gkoumas aber ein völlig unnötiges Foul an Daniele Gabriele. Den fälligen Elfer verwandelte Gabriele selbst zum Ausgleich (47.). Jetzt sah das Publikum ein anderes und deutlich unterhaltsameres Spiel mit einem Übergewicht der Hausherren – und bald auch deren Führungstreffer. Furkan Kircicek hatte keine Mühe, vom Fünfer aus auf 2:1 zu stellen (54.). Kurz darauf musste sich Gkoumas bei einem Gabriele-Freistoß mächtig strecken (58.).

Dass auch die Fürther Fußball spielen können, das demonstrierten sie beim 2:2-Ausgleich. Daniel Adlung, früher Profi beim VfL Wolfsburg, leistete die sehenswerte Vorarbeit, wiederum Borschein ließ Thiel mit einem satten Schuss keine Abwehrchance (62.). Trotzdem blieb Illertissen spielbestimmend und hatte die ein Chancenplus. Gabriele, Glessing sowie Kilic vergaben ihre Möglichkeiten zum Siegtreffer (68., 73., 85). Unmittelbar vor Spielende hielt Thiel bei einem Schuss von Mateus Kolenda jedoch das Unentschieden fest (90.+4). „Leider hat das Quäntchen Glück gefehlt“, sagte FVI-Trainer Holger Bachthaler.

FV Illertissen: Thiel – Neuberger (46. Kilic), Frisorger, Jeck, Fundel (85. Omore) – Gölz, Kircicek (76. Schwarzholz), Pudic (66. Zeller), Mannhardt, Gabriele (88. Strobel) – Glessing.