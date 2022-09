Illertissen

11.09.2022

Der Torwart verhindert beim FV Illertissen noch Schlimmeres

Torhüter Luka Nujic musste am Ende mehrfach Kopf und Kragen riskieren, um ein noch größeres Debakel zu verhindern.

Lokal Illertissen vermasselt gegen Aubstadt die Revanche für das Pokalspiel gründlich.

Von Hermann Schiller

Die Revanche für die Niederlage gegen den FV Illertissen im Finale des bayerischen Totopokals ist dem TSV Aubstadt am Samstag mit einem 4:1-Sieg eindrucksvoll gelungen. Die Illertisser zeigten in der ersten Hälfte noch eine halbwegs ordentliche Leistung, doch nach Wiederbeginn wurden sie von den Einheimischen überrannt, die innerhalb von fünf Minuten einen Zweitore-Vorsprung herausspielten. Der FVI taumelte von einer Verlegenheit in die nächste und hätte durchaus noch mehr Gegentreffer kassieren können.

