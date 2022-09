Der Trainer des FV Illertissen hebt mahnend den Zeigefinger

Nach den Bayern wartet mit der Greuther Fürth eine leichtere Aufgabeauf den FV Illertissen. Auch die Statistik spricht für die Mannschaft von Marco Konrad.

Mit kaum einer anderen Mannschaft hat der FV Illertissen in der bayerischen Fußball-Regionalliga schon so oft die Klingen gekreuzt wie mit der U23 der SpVgg Greuther Fürth. Am Freitag um 19 Uhr treffen die beiden Mannschaften bereits zum 19. Mal aufeinander, die Statistik liest sich aus schwäbischer Perspektive nicht schlecht: Nur vier dieser Spiele hat der FVI verloren.

In der laufenden Saison sind die beiden Mannschaften zumindest tabellarisch fast auf Augenhöhe. Illertissen belegt mit neun Punkten Platz 15, der Fürther Zweitliga-Nachwuchs mit sieben Zählern Rang 19 – wobei das Tableau natürlich zu diesem frühen Zeitpunkt zwar noch keine allzu große Aussagekraft hat. Bei vier direkten Absteigern und zusätzlich zwei Relegationsteilnehmern ist aber jeder Punkt wertvoll. Deswegen wäre es für den FVI wichtig, den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortzusetzen und diesen mit einem Dreier zu untermauern.

Die Fürther warten seit fünf Spielen auf ein Tor und sie haben nur eine der vergangenen sieben Partien gewonnen. Möglicherweise ist die Mannschaft noch in der Findungsphase, denn wie bei den meisten Nachwuchsteams von Profivereinen gab es auch bei den Kleeblättern in der Sommerpause einen personellen Umbruch.

Der FVI ist da deutlich weiter, ein Aufwärtstrend ist unverkennbar. Beleg ist das 2:2 vor einer Woche beim klar favorisierten FC Bayern München – das Spiel hätte Illertissen sogar gewinnen können. Der Papierform nach wird es gegen die SpVgg Greuther Fürth leichter, doch FVI-Trainer Marco Konrad mahnt: „Es soll ja keiner glauben, dass das ein einfaches Spiel wird. Beim Gegner spielen lauter gut ausgebildete junge Spieler, die mit Petr Ruman einen erfahrenen Trainer an der Seitenlinie haben.“ Ruman hat selbst in seiner aktiven Zeit mehr als 200 Partien in der ersten Liga für Mainz und in der zweiten für die SpVgg Greuther Fürth gemacht.

Vergangene Saison schaffte er mit seiner Mannschaft über die Relegation gegen den Bayernliga-Zweiten Donaustauf den Klassenerhalt, der dürfte auch diesmal das Ziel sein. Dabei sollen ihm Routiniers wie der 34-jährige Daniel Adlung mit der Erfahrung von fast 300 Zweitligaspielen und der 33-jährige Fabian Baumgärtel mit seinen mehr als 200 Drittliga-Einsätzen helfen.

Der FVI hat voraussichtlich so gut wie keine Ausfälle. Lediglich Torhüter Michael Wagner laboriert an einer Schulterverletzung. Dafür könnte es sein, dass Neuzugang Gökhan Kilic erstmals in den Kader rückt. Auch Darius Held hat seine Verletzung auskuriert.