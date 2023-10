Illertissen

Der Trainer des FV Illertissen verlangt: Hinten dicht machen

Plus Der FV Illertissen hat in zwei Auswärtsspielen sieben Gegentreffer kassiert. Jetzt wartet Ansbach.

Von Hermann Schiller

Bei der Spvgg Ansbach hat es der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) in der bayerischen Fußball-Regionalliga mit einem Gegner zu tun, der möglicherweise immer noch mit den Nachwirkungen einer strapaziösen Abstiegsrelegation zu kämpfen hat. Von den vergangenen neun Spielen hat Ansbach jedenfalls nur eines gewonnen. Zuletzt bewies die Mannschaft aus Mittelfranken aber ansteigende Form, am vergangenen Wochenende zog sie sich mit 2:4 bei der U23 des FC Bayern München sehr achtbar aus der Affäre.

FV Illertissen spielt in Ansbach

Die Ansbacher Mannschaft ist bekannt dafür, dass sie nie aufgibt. Ihre Stärke besteht in der mannschaftlichen Geschlossenheit, sie lebt nicht unbedingt von herausragenden Einzelspielern. Darauf werden sich die Illertisser mit ihrem Trainer Holger Bachthaler einstellen. „Bisher gelang es nur Würzburg und Vilzing, in Ansbach zu gewinnen. Wir wissen also um die Schwere der Aufgabe“, sagt Bachthaler und fordert: „Ich erwarte von meiner Mannschaft gerade im Spiel gegen den Ball die maximale Bereitschaft, das eigene Tor zu verteidigen.“ Sieben Gegentreffer in den beiden vergangenen Auswärtsspielen waren nach seinem Geschmack eindeutig zu viel. Außerdem verlangt der FVI-Trainer, dass die eigenen Chancen konsequenter genutzt werden.

