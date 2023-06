Illertissen

"Gedämpfte Freude" beim FV Illertissen über Pokalgegner Düsseldorf

Plus Mitte August geht es im DFB-Pokal gegen Düsseldorf, den Tabellenvierten der vergangenen Zweitligasaison. Jetzt hoffen die Illertisser auf ein echtes Heimspiel.

Von Wilhelm Schmid

„Gedämpfte Freude“: Mit diesen Worten beschrieb Hermann Schiller, der beim FV Illertissen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, die Stimmung am frühen Sonntagabend im Vereinsheim. Die Stabhochspringerin Sarah Vogel loste im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die erste Hauptrunde im DFB-Pokal aus. Bereits als fünfte Kugel fischte sie die mit dem weiß-blauen FVI-Emblem aus dem Amateurtopf. Als DFB-Präsident Bernd Neuendorf dann das rot-weiße Logo „Fortuna Düsseldorf“ zog, war die Spannung auch bei den Besuchern und Besucherinnen im Vereinsheim raus. Der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison in der zweiten Bundesliga löste dort keine Jubelstürme, aber auch keine Enttäuschung aus. Schnell kamen vielmehr Hoffnungen auf, dass man nach dem gut organisierten Heimspiel gegen Heidenheim im Vorjahr vielleicht zwischen dem 11. und 14. August erneut zuhause im Vöhlinstadion spielen könnte.

FV Illertissen spielt im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf

Der FVI-Vorsitzende Rainer Bleser und Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler waren bei der Ziehung in Dortmund vor Ort, aber Co-Trainer Timo Räpple schaute auf einen kurzen Sprung im Vereinsheim vorbei und er zeigte sich durchaus zufrieden mit dem Los: „Düsseldorf ist ein ambitionierter Gegner, der nach einer guten Rückrunde oben angeklopft hat. Ich weiß zwar noch nicht, wo wir spielen werden, aber ich hoffe, dass mehr Leute kommen als gegen Heidenheim.“ Hermann Schiller ergänzte: „Die Fortuna wird sicherlich in der nächsten Saison um den Aufstieg in die erste Liga mitspielen. Mit Düsseldorf kommt ein renommierter Gegner, gegen den wir einmal mehr versuchen werden, uns teuer zu verkaufen. Eine kleine Chance gibt es immer, wir haben ja früher auch schon Werder Bremen in die Verlängerung gezwungen.“ Auch er hofft auf ein echtes Heimspiel: „Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das hier in Illertissen machen können. Es wäre natürlich naheliegend.“

