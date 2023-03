Die Abwehr des FV Illertissen hält gegen Bayern München II dicht

Jetzt schon sechs Spiele ohne Niederlage. Das torlose Unentschieden wird allerdings von einer schweren Verletzung überschattet.

Der FV Illertissen trotzte den Jungprofis des FC Bayern München am Samstag vor knapp 900 Zuschauern ein torloses Unentschieden ab und blieb damit zum sechsten Mal in Folge in der bayerischen Fußball-Regionalliga ungeschlagen. Torhüter Felix Thiel war der Garant dafür, dass beim FVI am Ende die Null stand. „Kompliment an den Illertisser Torhüter, der hatte einen Sahnetag“, lobte auch Bayern-Trainer Holger Seitz die Nummer eins des FVI.

Außerdem sagte Seitz: „Ich habe beide Teams am Limit spielen sehen, von daher war es ein gerechtes Unentschieden. Wir hätten unsere Chancen besser nutzen müssen, dann hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Was man aber auch nicht vergessen darf: Wenn Illertissen eine der Chancen nutzt, hätten wir das Spiel mit ein wenig Pech auch noch verlieren können.“

In dem von Beginn an intensiven Spiel demonstrierten die Gäste immer wieder ihr technisches Potenzial. Der FVI hielt seinerseits eine gute Ordnung und er hatte zudem Torhüter Felix Thiel im Kasten. Der musste schon nach wenigen Minuten zunächst gegen Desiré Segbé und dann gegen Arijan Ibrahimovic retten. Die Illertisser versuchten ihrerseits, den Gegner mit ihrem Forechecking zu Fehlern zu zwingen, was manchmal auch gelang. Dabei bot sich Maurice Strobel in der 21. Minute nach dem Querpass von Marco Gölz eine gute Schusschance und Yannick Glessing hatte nach einer halben Stunde die größte Chance der ersten Hälfte. Er lief mutterseelenallein aufs Gästetor zu, jagte den Ball aber über die Latte. Dann hatten die Gäste wieder eine Möglichkeit, doch der Kopfball von Yusuf Kabadayi landete in den Armen von Torhüter Thiel.

FV Illertissen spielt unentschieden gegen Bayern München II

Kurz nach der Pause hatte erneut Yannick Glessing eine Großchance, scheiterte aber an Thiels Kollege Johannes Schenk. Die Illertisser waren in dieser Phase die aktivere Mannschaft, sie mussten jedoch nach einer Stunde den Schock einer bösen Verletzung von Abwehrchef Kevin Frisorger verdauen. Bei einem Sturz verletzte er sich schwer am Schlüsselbein, Frisorger wurde bereits am Sonntag operiert und wird wochenlang ausfallen.

Auch nach seinem Ausfall bemühten sich beide Mannschaften um den entscheidenden Treffer, doch auf beiden Seiten taten sich die Stürmer schwer gegen gut organisierte Abwehrreihen.

Am Ende war auch der FVI-Trainer Holger Bachthaler einverstanden mit dem Endresultat: „Wenn der Trainer des FC Bayern München mit einem Unentschieden zufrieden ist, dann bin ich das natürlich auch. Insgesamt spiegelt das Ergebnis das Spiel wieder. Die Bayern hatten natürlich die höhere Anzahl an Möglichkeiten. Aber wenn Yannick Glessing die Großchance in der ersten Halbzeit nutzt, wo er alleine auf Torhüter Johannes Schenk zuläuft, dann hätten wir auch in Führung gehen können.“

FV Illertissen: Thiel – Gölz, Kopf, Frisorger (61. Herzig), Fundel – Kilic (83. Teranuma), Maiolo, Held, Mannhardt (87. Wanner) – Glessing, Strobel (52. Pöschl).