Illertissen

vor 17 Min.

Diese Vorbereitung des FV Illertissen hat Applaus verdient

Plus Gegen Dornbirn feiert der Regionalligist den fünften Sieg im fünften Spiel. Außerdem wird beim Stadiontag über Wünsche und Visionen geredet – zum Beispiel eben über das Stadion.

Von Jürgen Schuster, Hermann Schiller Artikel anhören Shape

Die Mannschaft lieferte mit dem 3:0 gegen Dornbirn sportlich ab, und Sergio Pereira war grundsätzlich hochzufrieden mit dem Verlauf des Stadiontags. Insgesamt äußerte sich das Mitglied des Aufsichtsrats des FV Illertissen aber auch kritisch, Pereira formulierte im Beisein von FVI-Sportdirektor Karl-Heinz Bachthaler einige Wünsche und Visionen. Man müsse zum Beispiel dringend an der Infrastruktur arbeiten. Ein neues Multifunktionsgebäude mit Umkleidemöglichkeiten und Besprechungsräumen sei unbedingt notwendig. Der große Wunsch von Pereira, Bachthaler und vielen anderen Menschen beim FV Illertissen: ein Vöhlinstadion möglichst als reine Fußballarena.

Nicht heimelig, keine Atmosphäre, fehlende Toiletten, die Zuschauer sitzen wegen der Tartanbahn und der Sprunggrube weit weg vom Spielfeld und in der untersten Reihe zudem nahezu ebenerdig, keine Verkaufsmöglichkeiten – es gibt viel Kritik am Stadion in seinem augenblicklichen Zustand. „Der Wunsch ist natürlich, die bisherige Heimat beizubehalten“ sagt zwar Pereira. Einen kompletten Neubau an anderer Stelle wollte er im Zweifel aber nicht ausschließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .