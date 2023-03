Diesen Moment würde der FV Illertissen gerne noch einmal erleben

Plus Der FV Illertissen ist Titelverteidiger im Pokal, zur erneuten Teilnahme am Endspiel fehlt nur noch ein Sieg. Aber die Hürde im Halbfinale ist hoch.

Zieht der FV Illertissen zum dritten Mal in Folge ins Endspiel des bayerischen Fußball-Totopokals ein? Die Antwort auf diese Frage gibt es am Dienstag (Spielbeginn 19 Uhr) im Halbfinale zwischen dem Drittligisten Würzburger Kickers und dem Regionalligisten.

Würzburg belegt als Absteiger aus der dritten Liga derzeit Tabellenplatz zwei hinter Unterhaching. Der Rückstand auf den Primus beträgt allerdings bereits sieben Punkte, das Thema Wiederaufstieg kann somit eigentlich keines mehr sein. Es ist also davon auszugehen, dass die Würzburger Kickers ihr Hauptaugenmerk mittlerweile auf den Pokal legen.