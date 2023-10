Illertissen

03.10.2023

Ein Tor reicht dem FV Illertissen zum Sieg

Plus Der FV Illertissen gewinnt zwar gegen die Spitzenmannschaft Aubstadt, aber er macht es unnötig spannend. Der Trainer ärgert sich über eine Szene kurz vor dem Ende.

Von Hermann Schiller

Mit 1:0 bezwang der FV Illertissen am Dienstag in der bayerischen Fußball-Regionalliga den Tabellendritten TSV Aubstadt und bot dabei eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung. Auch in diesem Spiel versäumte es der FVI allerdings, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen, denn er hätte mit zwei oder gar drei Toren führen müssen.

Franz Helmer erzielte bereits nach vier Minuten das 1:0, Gökalp Kilic hatte ihm in die Gasse gespielt. Yannick Glessing hätte in der 8. Minute schon für eine kleine Vorentscheidung sorgen können. Er steuerte allein aufs Tor zu und verfehlte knapp. Aubstadt suchte in der Folge durchaus den Weg nach vorn, doch die Illertisser Defensive ließ nichts zu. Im Gegenteil: der FVI spielte hatte durch Gökalp Kilic und Yannick Glessing weitere gute Möglichkeiten. Vor allem der Illertisser Torjäger sorgte immer wieder für Unruhe beim Gegner. Glessing war in der 33. Minute erneut allein in Richtung Tor zu, er scheiterte aber an Keeper Vertiei Vladyslav. Kurz vor dem Abpfiff machte Glessing übrigens ein letztes Mal auf sich aufmerksam, allerdings in negativer Hinsicht. Er sah nach einer unglücklichen Aktion die Ampelkarte.

