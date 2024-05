Enttäuschung zum Abschluss beim FV Illertissen

Der FV Illertissen beendet seine stolze Erfolgsserie mit einer Niederlage im letzten Heimspiel gegen den Tabellenletzten. Dabei hätte zur Pause schon alles klar sein müssen.

Ausgerechnet gegen den Tabellenletzten TSV Buchbach hat es den FV Illertissen in der bayerischen Fußball-Regionalliga wieder erwischt. Nach zuvor zwölf Spielen ohne Niederlage verlor der FVI beu seinem letzten Heimauftritt in diesen Saison mit 1:2.

Danach hatte es nach der ersten Halbzeit noch gar nicht ausgesehen, denn die Illertisser führten zur Pause mit 1:0 und sie hätten durchaus noch mehr Tore schießen können, ja sogar müssen. So beispielsweise nach einer Viertelstunde, als Tobias Rühle allein auf den Kasten zulief, doch nur den Pfosten traf. Daniele Gabriele, nach dessen Schuss Gästetorhüter Ludwig Zech den Ball mit den Fingerspitzen zur Ecke lenkte, Maximilian Neuberger mit einem etwas zu schwachen Kopfball und Niko Fundel mit einem Volleyschuss hätten den FVI klar in Führung bringen können. Erst Marco Gölz gelang in der 40. Minute das 1:0, als Tobias Rühle für ihn ablegte und er flach ins lange Eck traf.

Nach dem Spielverlauf bis dahin war nicht damit zu rechnen, dass die Gäste dieses Spiel noch drehen würden. Um so überraschender fiel dann der Buchbacher Ausgleich in der 55. Minute. Tobias Steer führte einen Freistoß an der Mittellinie blitzschnell aus und Albano Gashi lupfte den aufspringenden Ball über Torhüter Felix Thiel hinweg zum 1:1 ins Netz. Nun witterten die Gäste Morgenluft und untermauerten das mit deutlich mehr Willen und Einsatz. Prompt schnürte Albano Gashi einen Doppelpack, denn er traf nach einer guten Stunde von der Strafraumlinie aus mit einem Flachschuss zum 1:2 erneut.

Auf der anderen Seite taten sich die Illertisser jetzt schwer, in ihrem Spiel war kaum noch Dynamik. Die Buchbacher ihrerseits kämpften bis zum Umfallen, sie hätten aber in der Nachspielzeit den Ausgleich kassieren können, ja müssen. Darius Held kam nämlich am Fünfmeterraum völlig frei zum Abschluss, schob aber Torhüter Ludwig Zech den Ball in die Arme.

FVI-Trainer Holger Bachthaler war hinterher sehr enttäuscht: „Wir haben uns sehr viel vorgenommen, um unser letztes Heimspiel zu gewinnen. In der ersten Halbzeit haben wir es bei eigenem Ballbesitz auch gut gemacht. Eigentlich müssen wir zur Halbzeitpause schon 2:0 oder 3:0 führen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir die Bälle zu einfach verloren, auch bei der Entstehung des 1:1. Beim 1:2 kommen vier oder fünf Spieler nicht in den Zweikampf. Und so kann man dann ein Spiel eben auch verlieren, wenn man nicht richtig will und auf der anderen Seite purer Kampf und Willen an den Tag gelegt wird.“

FV Illertissen: Thiel – Jeck (86. Herzig), Zeller (81. Kircicek), Neuberger – Fundel, Sejdovic (86. Held), Gölz (73. Helmer), Gabriele – Glessing, Rühle, Milic (73. Omore).