Faustball: TSV Illertissen jubelt über Platz drei

Westerstetten siegt beim Nautilla-Cup

Zum 45. Mal wurde der traditionelle Nautilla-Cup der Faustballer in Illertissen ausgetragen – für die Mannschaft des Ausrichters war es ein sehr erfolgreiches Turnier. Bei besten Bedingungen spielten im Vöhlinstadion acht Mannschaften aus Bayern und Baden-Württemberg.

Illertissen sicherte sich mit zwei Siegen gegen den TSV Westerstetten II und den TV Heuchlingen in der Vorrunde den zweiten Platz. Nur gegen den späteren Finalisten aus Neugablonz musste sich der Gastgeber geschlagen geben. Im anschließenden Halbfinale traf Illertissen auf den späteren Turniersieger TSV Westerstetten I und musste sich in einem hart umkämpften und spannenden Spiel musste relativ knapp mit 14:19 geschlagen geben. Somit blieb das Spiel um Platz drei gegen den Nachbarn aus Amendingen. Erneut sorgte die Mannschaft mit Peter Kohler, Matthias Remiger, Robert Sigel, Tina Pfaff, Jakob Wimmer und Markus Mayer für einen Krimi. Aber am Ende gewann der TSV Illertissen mit 19:18 und sicherten sich somit den dritten Platz.

In einem packenden Finale zwischen dem TV Neugablonz und dem TSV Westerstetten I wechselte die Führung mehrmals, am Ende setzten sich die Faustballer vom TSV Westerstetten mit 2:0 (11:8; 11:4) durch und gewannen damit die 45. Auflage des Nautilla-Cup.

Nach dem Turnier ging es für die meisten Spieler und Spielerinnen noch zur Regeneration ins Freizeitbad Nautilla. (AZ)