Illertissen

vor 16 Min.

Für den FV Illertissen gilt: wieder aufstehen

Yannick Glessing kehrt nach abgelaufener Sperre in die Mannschaft des FV Illertissen zurück. Foto: Roland Furthmair

Plus Am vergangenen Spieltag kam der FV Illertissen böse unter die Räder. Der nächste Gegner ist schwer einzuschätzen – das liegt auch an Corona.

Von Hermann Schiller Artikel anhören Shape

Nach der 0:4-Abfuhr in Ansbach am vergangenen Samstag geht es für den FV Illertissen im Heimspiel der bayerischen Fußball-Regionalliga gegen Viktoria Aschaffenburg am Samstag (14 Uhr) auch um Wiedergutmachung. Trainer Holger Bachthaler bekräftigt: „Die erste Halbzeit gegen Ansbach war sehr enttäuschend und entspricht nicht dem, wie wir uns präsentieren wollen. Wir sind nun alle gefordert, die richtige Reaktion zu zeigen.

Mit Aschaffenburg kommt nun ein Gegner, der schwer einzuschätzen ist – unter anderem deswegen, weil die Aschaffenburger vergangenes Wochenende ihr Spiel gegen Bayern München wegen eines Corona-Ausbruchs absagen mussten. Immerhin hat der Verein aus Unterfranken eine stolze Historie vorzuweisen. In der Saison 88/89 spielte Aschaffenburg sogar in der zweiten Liga, Trainer war damals übrigens Werner Nickel, der zuvor auch beim SSV Ulm 1846 gearbeitet hatte. Seither träumt man in der 70.000-Einwohner-Stadt von der Rückkehr ins Profigeschäft. Vor ein paar Jahren hätte das beinahe geklappt, doch die Corona-Pandemie machte Aschaffenburg damals einen Strich durch die Rechnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen