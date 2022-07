Für den FV Illertissen wird es schon sehr bald ernst

Der bayerische Regionalligist stellt beim Stadiontag die Mannschaft vor, die an die Erfolge anknüpfen soll. Die Generalprobe verläuft erfolgreich.

Seit Ende Mai erst ist die Saison in der bayerischen Fußball-Regionalliga vorbei und für den FV Illertissen war es eine überaus erfolgreiche. Am Ende stand Tabellenplatz sieben. Am kommenden Freitag (19 Uhr) beginnt mit dem Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg bereits die neue Spielzeit. Abschluss der Vorbereitung war am Samstag der Stadiontag mit dem letzten Testspiel gegen den württembergischen Verbandsligisten Ehingen-Süd. Die Fans des FVI konnten sich also einen Eindruck davon verschaffen, wie und in welcher Besetzung ihre Mannschaft an die Erfolge der Vorsaison anknüpfen will.

Die Vorstellung der Spieler durch Trainer Marco Konrad war der Höhepunkt der Veranstaltung im Vöhlinstadion. Zum ganztägigen Programm gehörten außerdem eine Reihe von Jugendspielen sowie der Verkauf von Fanartikeln und Stehplatzkarten für das DFB-Pokalspiel am 30. Juli gegen die Profis des Zweitligisten FC Heidenheim. Das Sportgelände war jedenfalls gut gefüllt, am Ende gingen alle Besucherinnen und Besucher zufrieden nach Hause. Was auch daran lag, dass der FV Illertissen eben dieses letzte Vorbereitungsspiel gegen Ehingen-Süd mit 3:1 gewann. Der württembergische Verbandsligist forderte den höherklassigen Gegner allerdings mächtig, der kam erst in der Schlussphase zu den Siegtreffern. Entscheidender Mann dabei war der eingewechselte Tim Bergmiller, der das 2:1 selber erzielte (83.) und das 3:1 durch Kai Luibrand (87.) mustergültig vorbereitete. Den Illertisser Führungstreffer hatte vor der Pause Elias Herzig mit einem Kopfball nach einer Ecke erzielt (39.), die Gäste waren durch Filip Sapina (69.) zwischenzeitlich zum Ausgleich gekommen. Er traf im Nachschuss nach einem Elfmeter von Simon Dilger, den FVI- Torhüter Michael Wagner zunächst abwehrte.

Illertissens Trainer Marco Konrad setzte insgesamt 19 Spieler ein und sagte zum Spiel: „Es war ein standesgemäßer Sieg gegen einen Gegner, der sicher viel Qualität hat. Meine Mannschaft war durch die Umstände mit dem Stadionfest und der Spielervorstellung nicht komplett konzentriert, sie zeigte aber gute Ansätze. Es fehlte zwar manchmal die Handlungsschnelligkeit, trotzdem war es ein wichtiger Test vor dem Ernstfall am Freitag.“ (mit pim)