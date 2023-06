FV Illertissen fiebert der Auslosung entgegen

Am Sonntag wird der Gegner im DFB-Pokal ermittelt. Was man dazu wissen muss.

Am Sonntag werden sie wieder im Vereinsheim des FV Illertissen sitzen und ab 17 Uhr mit Spannung das Sportstudio im ZDF verfolgen. Im Rahmen der Sendung lost Stabhochspringerin Sarah Vogel die Paarungen der ersten Runde im DFB-Pokal aus – und der FV Illertissen ist als Gewinner des bayerischen Totopokals mit im Topf. So läuft die Auslosung ab.

Wie viele Mannschaften nehmen teil? Insgesamt nehmen 64 Mannschaften aus fünf verschiedenen Ligen teil. Gesetzt sind dabei die insgesamt 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga aus der vergangenen Saison.

Wer ist in welchem Topf? Alle Bundesligisten sowie die 14 besten Vereine der zweiten Bundesliga kommen in den „Profi-Topf“. Der FV Illertissen ist im „Amateurtopf“ und hat damit in der ersten Runde automatisch Heimrecht gegen einen Erst- oder Zweitligisten.

Auf wen könnte der FV Illertissen treffen? Denkbar sind Hammerlose wie Bayern München oder Borussia Dortmund. Es gibt aber natürlich auch weniger attraktive Optionen wie den SC Paderborn oder den FC Magdeburg. In der vergangenen Saison hat Illertissen den FC Heidenheim erwischt.

Wo würde gespielt? Das hängt vom Gegner ab. Das Spiel gegen Heidenheim wurde im Sommer des vergangenen Jahres im Vöhlinstadion ausgetragen. Bei einem Gegner ähnlichen Kalibers wäre das sicher erneut vorstellbar. Gegen Frankfurt und Werder Bremen ist der FV Illertissen in früheren Jahren nach Augsburg und Ulm ausgewichen. Einen Tausch des Heimrechts lässt der DFB grundsätzlich nicht zu.

Wann werden die Spiele der ersten Runde ausgetragen? Angesetzt werden die Partien zwischen dem 11. und dem 14. August. Sollte der FV Illertissen mit Bayern München oder RB Leipzig ein Traumlos erwischen, dann müssen sich die Fans ein bisschen länger gedulden. Der deutsche Meister und der Pokalsieger spielen am eigentlichen Termin im deutschen Supercup gegeneinander.