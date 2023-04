FV Illertissen hat Respekt vor Pipinsried

Der Gegner des FV Illertissen ist zwar schon abgestiegen, aber dennoch gefährlich.

Zumindest auf den ersten Blick sind das drei sichere Punkte für den FV Illertissen: Der erwartet am Freitag (19 Uhr) in der bayerischen Fußball-Regionalliga den FC Pipinsried, der seit dem vergangenen Wochenende als Absteiger feststeht. Doch Vorsicht ist geboten. Nach vielen Querelen im Umfeld des FC Pipinsried mit den Rücktritten des sportlichen Leiters Tarik Sarisakal und des Präsidenten Roland Küspert wurde auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung vergangenen Sonntag ein Neubeginn in die Wege geleitet. Neuer Präsident wird Benny Rauch, ein Polizeioberkommissar, der sportlich selbst als Vizeweltmeister im Kickboxen auf sich aufmerksam gemacht hat. Enver Maltas rückt an die Seite von Ati Lushi und wird Sportlicher Leiter. Neuer Trainer ab der kommenden Saison wird Martin Wenig, der im Winter beim TSV Rain das Handtuch geworfen hatte.

FV Illertissen spielt gegen Pipinsried

Der FVI wird also auf einen Gegner treffen, der zwar sportlich abgestiegen ist, aber schon jetzt einen Neuanfang starten will. Das weiß auch Trainer Holger Bachthaler: „Wir haben am vergangenen Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg ein sehr gutes Spiel abgeliefert und uns diesen einen Punkt mehr als verdient. Gegen Pipinsried gilt es nun, dieselbe Intensität und Konzentration auf den Platz zu bekommen. Uns ist bewusst, dass wir noch weitere Punkte für den Klassenerhalt benötigen, entsprechend wollen wir das Heimspiel auch angehen.“

Unterdessen meldet der FVI bereits die ersten Neuzugänge für die kommende Saison. Die beiden Nachwuchsspieler Liam Omore und Konstantin Hahn wechseln vom südbadischen Landesligisten SC Konstanz-Wollmatingen zum FVI. Sie waren in der laufenden Saison bisher sehr erfolgreich. Der 19-jährige Mittelstürmer Hahn erzielte in 22 Spielen 23 Tore, Mittelfeldspieler Omore in 22 Spielen sieben Treffer.