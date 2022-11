FV Illertissen macht es Sandro Wagner und der SpVgg Unterhaching schwer

Plus Trainer Sandro Wagner liegt mit Unterhaching zur Pause 1:3 zurück und gewinnt noch knapp. Knackpunkt war ein Platzverweis kurz nach der Halbzeit.

Es war ein überaus unterhaltsamer Nachmittag für die Zuschauer, aber ein ganz bitterer für die Spieler des FV Illertissen. Für die war in der bayerischen Fußball-Regionalliga gegen Unterhaching eine faustdicke Überraschung greifbar nahe. Der FVI führte zur Halbzeit mit 3:1, am Ende gewann aber der Tabellenführer mit 4:3.