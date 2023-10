Illertissen

06:00 Uhr

FV Illertissen muss das Bollwerk knacken

Plus Gegner Bamberg wird wohl wie im Hinspiel wieder auf totale Defensive setzen.

Der FV Illertissen startet am Samstag um 14 Uhr mit einem Heimspiel in die Rückrunde der bayerischen Fußball-Regionalliga. Gast ist der Aufsteiger FCE Bamberg, der derzeit den vorletzten Tabellenplatz belegt. Allerdings haben die Illertisser keine guten Erinnerungen an das Vorrundenspiel, denn sie unterlagen beim Saisonauftakt nach einer schwachen Leistung beim Neuling aus Oberfranken mit 0:1.

Die Bamberger waren damals extrem defensiv aufgetreten, sie standen mit elf Spielern fast nur in der eigenen Hälfte, um dann einen der wenigen Konter zum Siegtreffer zu nutzen. Allerdings setzte es in den darauffolgenden zehn Spielen neun Niederlagen, ein Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatz war die Folge. Dass die Bamberger immer noch Rang 17 belegen und nur 14 Punkte auf der Habenseite stehen, macht die Aufgabe für den FV Illertissen aber nicht leichter. Trainer Holger Bachthaler analysiert: „Mit Bamberg treffen wir auf einen Gegner, der in der Defensive mannschaftlich sehr kompakt agiert und über Umschalt- und Kontersituationen für Torgefahr sorgen kann“. Auch die Tatsache, dass die Bamberger zusammen mit dem FC Memmingen die meisten Gegentore kassiert haben, deutet darauf hin, dass sie ihr Heil auch diesmal wieder in totaler Defensive suchen werden. Geduld ist dann von den Illertissern gefragt, ihre vermutlich wenigen Torchancen sollten sie effektiv nutzen. Allerdings hat Trainer Holger Bachthaler allergrößte Personalsorgen: „Ich hoffe, dass sich bis Samstag noch der eine oder andere angeschlagene Spieler einsatzfähig zurückmeldet, da wir diese Woche im Training bis zu neun Ausfälle zu beklagen hatten.“

