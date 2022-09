FV Illertissen träumt weiter von der Titelverteidigung

Nach dem klaren 3:0-Sieg gegen Buchbach steigt die Spannung: Im Viertelfinale des Pokals sind noch ein paar Hochkaräter dabei und am Donnerstag wird ausgelost.

Der FV Illertissen steht im Viertelfinale des bayerischen Fußball-Totopokals und darf damit weiter von der Titelverteidigung träumen. Gegen den Ligakonkurrenten TSV Buchbach feierte der FVI einen klaren und verdienten 3:0-Erfolg. Kento Ternuma mit einem verwandelten Foulelfmeter, Hannes Pöschl und Alexander Kopf trafen für die Illertisser. Ebenso wie bei den Drittligisten 1860 München, FC Ingolstadt, dem Bayernligisten ATSV Erlangen sowie den Ligakonkurrenten VfB Eichstätt, Würzburger Kickers, DJK Vilzing und Schweinfurt 05 wartet man nun beim FVI gespannt auf die Auslosung am Donnerstag. Ausgetragen werden die Viertelfinalpartien am Dienstag, den 27. September.

Beim Spiel gegen den TSV Buchbach war bei beiden Mannschaften von Beginn an großer Ernst und Einsatz zu erkennen. FVI-Trainer Marco Konrad hatte die Mannschaft auf fünf Positionen verändert, betonte aber: „Die Jungs trainieren seit Wochen konzentriert und haben sich alle einen Einsatz verdient.“ Sein Team war dann tatsächlich bereits in der Anfangsviertelstunde spielbestimmend, doch der Gegner stand zunächst gut – jedenfalls so lange, bis Mittelstürmer Kento Teranuma in der 18. Minute von der rechten Seite in den Strafraum eindrang und von Leon Schmit zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte der Japaner selbst zum 1:0. Beinahe hätte Hannes Pöschl bereits nach einer knappen halben Stunde für die Vorentscheidung gesorgt, als er den Ball nach einer Flanke von Nicola della Schiava am langen Eck vorbeischoss. Auch die Buchbacher suchten den Weg nach vorn, doch Lukas Winterling verfehlte in der 39. Minute knapp.

Dafür legten die Einheimischen gleich nach der Pause nach. Fabio Maiolo spielte Hannes Pöschl in den Lauf, der umkurvte den Torwart und schoss zum 2:0 ein. Kurz darauf touchierte der Ball bei einem Versuch von Lukasz Mozler den Pfosten. Die Buchbacher hatten zwar noch längst nicht aufgegeben, doch klare Torchancen konnten sie nicht erspielen. Im seinen : Der FVI versäumte es, aus ihren Kontern teils in Überzahl, etwas zu machen. Bei Mozler, Pöschl und Jannik Wanner fehlten nur Kleinigkeiten. Erst in der Nachspielzeit fiel dann doch noch das 3:0, das Alexander Kopf nach einem kraftvollen Lauf von der Mittellinie aus mit einem Flachschuss ins lange Eck erzielte.

FV Illertissen: Nujic – della Schiava, Held, Herzig, Kopf – Wanner (82. Egle), Maiolo (72. Konrad), Mozler (66. Luibrand), Boyer (78. Kilic) – Pöschl, Teranuma (65. Fundel).