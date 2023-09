Illertissen

FV Illertissen will im Pokal späte Revanche nehmen

Plus Vor sieben Jahren war Unterhaching im Achtelfinale des Pokals Endstation. Am Dienstag kommt es zur Neuauflage.

Von Hermann Schiller

FV Illertissen gegen SpVgg Unterhaching im Achtelfinale des Totopokals: Genau dieses Duell gab es in genau derselben Runde schon einmal, nämlich am 7. September 2016, also vor fast genau sieben Jahren. Damals gewann Haching mit 4:3, am Dienstag um 19 Uhr würde sich der FVI gerne revanchieren. Trainer in Illertissen war damals wie heute Holger Bachthaler. Der würde natürlich gerne mit seiner jungen Mannschaft an die Pokalerfolge der vergangenen Jahre anknüpfen.

Einen wichtigen Unterschied gibt es übrigens zum Spiel vor sieben Jahren: Damals wurden die Hachinger mit Trainer Claus Schromm am Ende der Saison Meister in der Regionalliga Bayern und stiegen in die dritte Liga auf. Diesmal kommen sie schon als Drittligist. Die Hachinger haben als Aufsteiger einen ganz starken Saisonstart hingelegt, sie sind nach fünf Spielen noch ungeschlagen und haben unter anderem einen 3:2-Last-Minute-Sieg gegen den SSV Ulm 1846 Fußball gefeiert. Im DFB-Pokal hat die Mannschaft des erst 34-jährigen Trainers Marc Unterberger in Runde eins den Bundesligisten FC Augsburg aus dem Wettbewerb geworfen.

