FV Illertissen wird für seinen Kampfgeist belohnt

Dramatik, Nervenkitzel, eine rote Karte, ein verschossener Elfmeter und ein Last-Minute-Tor zum Sieg: Beim 3:2 des FV Illertissen gegen die zweite Mannschaft der Spvgg Greuther Fürth in der bayerischen Fußball-Regionalliga wurde alles geboten, was drin steckt im Fußball.