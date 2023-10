Illertissen

15.10.2023

Gewaltiger Endspurt des FV Illertissen

Viele Spieler in blauen Trikots belagerten am Ende den Aschaffenburger Strafraum und das lohnte sich. Foto: Roland Furthmair

Plus Der Ausgleich fällt spät, der Siegtreffer gegen Aschaffenburg sogar erst in der Nachspielzeit.

Lange Zeit hatte es im Spiel der FV Illertissen in der bayerischen Fußball-Regionalliga gegen Viktoria Aschaffenburg nach dem ersten Unentschieden ausgesehen. Doch in der 2. Minute der Nachspielzeit gelang Franz Helmer noch das 2:1 für den FVI.

Yannick Glessing hatte zuvor erst in der 75. Minute den 0:1-Rückstand aus der 6. Minute durch Alexandru Paraschiv ausgeglichen. Entsprechend erleichtert war FVI-Trainer Holger Bachthaler nach dem achten Saisonsieg: „Wir sind natürlich sehr froh über den Ausgang des Spiels. Wir hatten die erste Chance der Partie, sind aber gleich danach mit dem ersten Torschuss des Gegners in Rückstand geraten. Das passte so ein wenig zu unserer Situation. Wir sind jetzt heilfroh, dass wir das Spiel hinten heraus mit einer richtigen Energieleistung noch gedreht bekommen.“

