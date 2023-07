Jetzt wartet der bisher härteste Brocken auf den FV Illertissen

FV Illertissen testet im Rahmen seines Stadiontags gegen Dornbirn. Allerdings gibt es auf einer Position Probleme.

Mit einem Stadiontag stimmt der FV Illertissen am Samstag ab 9.30 Uhr seine Anhängerschaft auch in diesem Jahr auf die neue Saison in der bayerischen Fußball-Regionalliga ein, die am 22. Juli mit dem Spiel in Bamberg beginnt. Beim Stadiontag stehen zahlreiche Jugendspiele auf dem Programm, zudem um 16 Uhr ein Testspiel der ersten Mannschaft gegen den österreichischen Zweitligisten FC Dornbirn.

Im fünften Vorbereitungsspiel wartet also die bisher sicher härteste Nuss auf den FV Illertissen. Die Mannschaft der 57-jährigen Trainers Thomas Janeschitz aus dem Bundesland Vorarlberg hat zwei österreichische A-Nationalspieler in ihren Reihen, sie schloss die vergangene Saison in der zweiten Liga auf Platz elf ab und sicherte damit den Klassenerhalt. Der FVI wird somit auf eine spielstarke Profimannschaft treffen, die ihrerseits auch bereits eine Woche später das erste Pflichtspiel im Pokal bestreitet.

Der Illertisser Trainer Holger Bachthaler hofft, dass einige seiner derzeit verletzten Spieler am Samstag gegen Dornbirn wieder einsatzfähig sind und kündigt an: „Wir werden alle Spieler gut belasten.“ Zudem bescheinigt er seiner Mannschaft gute Aktionen gegen den Ball – auch im Testspiel beim Südwest-Regionalligisten SGV Freiberg, das Illertissen mit 1:0 gewann.

FV Illertissen gewinnt gegen Freiberg

Hannes Pöschl erzielte in der 81. Minute nach Vorarbeit von Philipp Boyer den Siegtreffer. Trainer Bachthaler konnte am Mittwochabend allerdings nur 17 Spieler einsetzen, weil sechs Mann aus gesundheitlichen Gründen fehlten. Nach dem Spiel wurden Bachthalers Sorgenfalten noch größer, denn Maximilian Neuberger und Torhüter Valentin Rommel verletzten sich gegen Freiberg. Vor allem zwischen den Pfosten haben die Illertisser deswegen ein Problem und suchen dringend nach einem weiteren Torhüter.

Programm des Stadiontags: 9.30 Uhr U13-Turnier, 10 Uhr U17 FVI – FC Augsburg, 11 Uhr U11 FVI – FC Sonthofen, 12 Uhr U19 FVI – 1. FC Heidenheim, 12.45 Uhr U23 FVI – Türkspor Königsbrunn, 13 Uhr U12 FVI – FC Eislingen, 14 Uhr U14 FVI – Olympia Laupheim, 14.30 Uhr U16 FVI – U17 FC Sonthofen, 15.30 Uhr U15 FVI – Arcadia München, 16 Uhr FV Illertissen – FC Dornbirn.

Daneben gibt es am Samstag im Vöhlinstadion ein Rahmenprogramm, unter anderem mit Kickdart, Gewinnspielen, Verlosung, einer Selfie-Bildbox und einem Glücksrad.