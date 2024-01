Illertissen/München

03.01.2024

Was läuft da zwischen Holger Bachthaler und 1860 München?

Plus Der Trainer des FV Illertissen soll einer von zwei Kandidaten bei den kriselnden Löwen sein. Sein bisheriger Verein würde ihm diese Chance wohl trotz eines noch laufenden Vertrags gönnen.

Von Pit Meier

In der chronisch nervösen Münchener Medienlandschaft herrscht helle Aufregung, in Illertissen geht man deutlich gelassener mit der Nachricht um, die da besagt: Holger Bachthaler könnte den bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen demnächst verlassen und den derzeit verwaisten Trainerposten beim Drittligisten TSV 1860 München übernehmen. Nach Informationen unserer Zeitung hat es bereits Gespräche gegeben, in Illertissen würde man Holger Bachthaler wohl trotz eines noch laufenden Vertrags keine Steine in den Weg legen.

Der Job bei den Löwen wäre für den 49-jährigen Fußballlehrer schließlich eine Chance, wie er sie möglicherweise nie wieder kriegt – obwohl beim Traditionsverein derzeit mal wieder das Chaos herrscht. Die Gesellschafter zoffen sich, es gibt derzeit deswegen keinen Sportchef und keine Dauerlösung in der Trainerfrage. Nach der Trennung von Maurizio Jacobacci war Frank Schmöller als Interimstrainer eingesprungen, nach den zwei Niederlagen in Bielefeld (0:1) und Mannheim (0:2) wurde er wieder zur U21 beordert, jetzt ist er zurück bei den Profis und wird die Mannschaft der 60er möglicherweise auch beim ersten Spiel des Jahres am 20. Januar gegen Duisburg betreuen – wenn sich die Löwen bis dahin nicht zum Beispiel mit Holger Bachthaler einigen.

