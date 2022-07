Schwabl und Wagner haben auch gegen den FV Illertissen viel vor

Die SpVgg Unterhaching bietet Prominenz auf und vor allem neben dem Platz auf.Warum FVI-Trainer Marco Konrad die Aufgabe trotzdem gelassen in Angriff nimmt.

Vor einer vermeintlich unlösbaren Aufgabe steht der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) im zweiten Saisonspiel der bayerischen Fußball-Regionalliga beim Topfavoriten SpVgg Unterhaching. Dort wartet mit Trainer und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner sowie dem kürzlich wiedergewählten Präsidenten Manni Schwabl nicht nur Prominenz außerhalb des Spielfeldes, sondern auch ein Gegner, der garantiert bei der Titelvergabe ein ernstes Wörtchen mitsprechen wird. Das deutete sich schon in der zweiten Halbserie der vergangenen Saison an, als die Hachinger hinter Bayreuth und Bayern München II Platz drei in der Rückrundentabelle belegten.

Ihre Ambitionen untermauerten die Hachinger bei der Kaderzusammenstellung, denn alle Stammkräfte konnten gehalten werden, sie verstärkten sich zudem gezielt mit spielstarken und routinierten Fußballern. Von Türkgücü München kam mit René Vollath, 32, ein erstklassiger Torhüter sowie mit Maximilian Welzmüller, 32, von Bayern München II und Matthias Fetsch, 33, von den Kickers Offenbach erfahrene Regionalligaspieler. Ganz nebenbei haben die Hachinger mit Bernd Hobsch den überragenden Torjäger in ihren Reihen, der vergangene Saison in 37 Spielen 28 Treffer erzielte.

Zum Saisonauftakt gewannen die Hachinger mit 3:1 in Buchbach. Der Illertisser Trainer Marco Konrad nimmt diese ungemein schwierige Aufgabe dennoch mit einer gewissen Gelassenheit in Angriff. „Natürlich sind die Hachinger der Topfavorit. Die werden uns von Anfang an unter Druck setzen. Eigentlich haben wir keine Chance, aber die müssen wir halt nutzen“, sagt er schmunzelnd.

Konrad geht davon aus, dass der Kollege Sandro Wagner zusätzlich mit dem Hinweis motivieren wird, dass sie am Samstag immerhin gegen den aktuellen Pokalsieger spielen. Gleichzeitig geht der Illertisser Trainer davon aus, dass sich seine Schützlinge unbedingt für das große Spiel im DFB-Pokal nur eine Woche später gegen Heidenheim empfehlen wollen.

„Zudem ist es für unsere jungen Spieler, von denen neun noch keine 23 Jahre alt sind, sicher ein Erlebnis, in so einem Stadion wie in Haching und vor so einer Kulisse zu spielen. Wenn sie dann noch etwas mitnehmen können, wäre das um so schöner“, sagt Marco Konrad. Er hat am Samstag den kompletten Kader zur Verfügung und somit die Qual der Wahl.