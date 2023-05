Illertissen

04.05.2023

So darf es weiter gehen für den FV Illertissen

Plus Der FV Illertissen hat keines der vergangenen vier Spiele verloren und gegen Eichstätt überhaupt noch nie. Trotzdem ist das rettende Ufer noch nicht erreicht.

Von Hermann Schiller

Wenn der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) in der bayerischen Fußball-Regionalliga beim VfB Eichstätt gastiert, dann trifft er auf einen Gegner, der jeden Punkt dringend benötigt. Eichstätt liegt derzeit mit 40 Zählern in der Tabelle auf einem Relegationsrang und hat auf die Nichtabstiegsplätze einen Rückstand von vier Punkten. Der FVI ist dagegen seit vier Spielen ungeschlagen, auf der ganz sicheren Seite ist er aber immer noch nicht mit seinen 48 Punkten. Es könnten sogar 51 nötig sein, um sicher in der Liga zu bleiben.

FV Illertissen spielt in Eichstätt

Gegen Eichstätt hat Illertissen bisher keines der bisherigen zehn Duelle verloren, noch nie allerdings standen beide Mannschaften derart unter Druck. Der FVI hat zuletzt eindrucksvoll bewiesen, dass er die Situation annimmt und Tugenden wie Kampf, Einsatzwillen und Engagement in die Waagschale zu werfen bereit ist. Die Mannschaft aus Eichstätt ist wiederum bekannt dafür, dass sie mit weiten Bällen und Einwürfen arbeitet und auf die Kopfballstärke ihrer Spieler baut. Das weiß natürlich auch FVI-Trainer Holger Bachthaler und er wird seine Mannschaft darauf einstellen: „Uns erwartet in Eichstätt eine sehr schwere Auswärtsaufgabe. In dieser Phase der Saison geht es um jeden Punkt, entsprechend umkämpft wird die Partie sein. Für uns wird wichtig sein, den Kampf anzunehmen und konsequent zu verteidigen.“

