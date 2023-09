Illertissen

Stephan Baierl und Holger Bachthaler im Trainerduell

Plus FC Memmingen gegen FV Illertissen – das ist auch das Duell von Stephan Baierl und Holger Bachthaler. Die beiden Trainer haben eine gemeinsame Ulmer Vergangenheit.

Von Hermann Schiller

Kaum ist beim bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen die Freude über den Pokalcoup gegen Unterhaching verklungen, da wartet schon einer der nächsten Höhepunkte dieser Saison: Am Freitag um 19 Uhr steht das schwäbische Derby beim FC Memmingen auf dem Spielplan.

Auch wenn bei derartigen Nachbarschaftsduellen die Platzierungen in der Tabelle nicht überbewertet werden sollten, so ist der FV Illertissen doch leichter Favorit. Schließlich hat er die vergangenen fünf Pflichtspiele einschließlich der Partie im Pokal gegen Drittligist Unterhaching gewonnen. Die Memminger dagegen haben zwar den Betriebsunfall Abstieg mit dem direkten Wiederaufstieg postwendend repariert. Sie warten aber noch auf den zweiten Saisonsieg und stehen als Tabellenvorletzter schon in dieser frühen Phase der Saison wieder mit dem Rücken zur Wand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

