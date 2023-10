Illertissen

29.10.2023

Trainer Holger Bachthaler hat den Spielern des FV Illertissen eine Menge zu sagen

Plus Illertissen schafft es nicht, das Bamberger Bollwerk zu knacken. Trainer Holger Bachthaler ist nach dem torlosen Unentschieden angefressen.

Von Hermann Schiller Artikel anhören Shape

Enttäuschung beim FV Illertissen, der es zum Rückrundenauftakt in der bayerischen Fußball-Regionalliga erneut nicht schaffte, das Abwehrbollwerk des FC Bamberg zu knacken und sich mit einem torlosen Unentschieden begnügen musste. Es war eines jener Spiele, über das man aus Illertisser Sicht hinterher sagt: Wir hätten noch zwei Stunden spielen können und das Tor nicht getroffen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung FV Illertissen - FC Eintracht Bamberg - Trainerkommentar Video: Wilhelm Schmid

Der deutlich angefressene FVI-Trainer Holger Bachthaler formulierte es so: „Wir hatten Riesenchancen und haben selbst nahezu nichts zugelassen. Von daher ist das ein enttäuschendes Ergebnis.“ Zwar fallen bei Illertissen derzeit alle drei Stürmer verletzt aus, aber die Mittelfeldspieler schaffen es eben auch nicht, in die Bresche zu springen. Einer von ihnen, nämlich Furkan Kircicek, hätte seine Mannschaft bereits nach zwölf Minuten in Führung schießen können, ja fast müssen, als er ganz allein aufs Tor zulief und vergab. Abwehrspieler Niklas Jeck versuchte es wenig später mit einem Weitschuss, nach dem der Bamberger Torhüter Fabian Dellermann den Ball nur abklatschen konnte. Der FVI hatte das Heft klar in der Hand, musste jedoch bei den ganz vereinzelten Gegenstößen der Gäste höllisch auf der Hut sein. Einmal musste Torhüter Felix Thiel gegen Patrick Görtler im letzten Moment retten, allerdings lag hier eine klare Abseitsposition vor. Als in der 37. Minute Torhüter Dellermann den Ball nach einem gefährlichen Freistoß von Daniele Gabriele aus dem Eck fischte, war bereits zu befürchten, dass die Illertisser sich ganz schwer tun würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .