Illertissen

03.09.2023

Was Vilzing kann, das kann der FV Illertissen auch

Plus Der FV Illertissen dreht nach einem 0:2-Rückstand das Spiel und schlägt den Tabellenführer.

Das 3:2 gegen den bisherigen Tabellenführer DJK Vilzing war für den FV Illertissen der dritte Sieg in Folge in der Fußball-Regionalliga Bayern, zustande kam er auf spektakuläre Art und Weise. Die Gäste aus der Oberpfalz hatten zuvor alle ihre drei Spiele auf gegnerischem Platz gewonnen und noch in der vergangenen gegen die kleinen Bayern ein 0:2 zu einem 3:2-Sieg gedreht. Diesmal lief es genau anders herum. Vilzing führte nach einer guten Viertelstunde mit 2:0, verschoss in der 21. Minute auch noch einen Foulelfmeter und unterlag schlussendlich mit 2:3.

Dabei erwischte der FVI einen ganz schwachen Start, Trainer Holger Bachthaler rätselte hinterher: ‚Es ist für mich unerklärlich, dass gleich vier oder fünf Spieler völlig außer Form waren.“ Jim-Patrick Müller schoss Vilzing schon nach acht Minutenaus 20 Metern in Führung, Tobias Kordick erhöhte in der 18. Minute mit einem Kopfball. Endgültig schien die Vorentscheidung fällig, als Schiedsrichter Jürgen Steckermeier nach einem Rempler von Kevin Frisorger auf Strafstoß für die Gäste entschied. Doch Torhüter Felix Thiel machte seinem Ruf als Elfmeterkiller alle Ehre und parierte den Schuss von Paul Grauschopf.

