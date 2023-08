Illertissen

06:00 Uhr

Wie stabil ist der Aufwärtstrend des FV Illertissen?

Plus Im Vöhlinstadion steigt das Spitzenspiel zwischen Illertissen und dem Überraschungs-Tabellenführer Vilzing. Bei den Oberpfälzern ist ein früherer Ulmer Spieler für den Aufwärtstrend verantwortlich.

Das Vöhlinstadion ist am Freitag um 19 Uhr Schauplatz des Schlagerspiels der bayerischen Fußball-Regionalliga, denn dann gibt Tabellenführer DJK Vilzing seine Visitenkarte beim FV Illertissen ab.

Die Oberpfälzer sind in dieser Spielzeit die Überraschungsmannschaft schlechthin. Ende Mai haben sie schließlich erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison durch ein 1:0 ausgerechnet beim FV Illertissen die Abstiegs-Relegation vermeiden können. Doch zwischenzeitlich trägt die Arbeit des sportlichen Leiters Sepp Beller Früchte. Er ist in der Region bestens bekannt aus seiner aktiven Zeit als Zweitligaspieler beim SSV Ulm 1846. Es wurden richtig gute Verstärkungen geholt, die größtenteils prächtig eingeschlagen haben. Mittelfeldspieler Paul Grauschopf absolvierte bereits 48 Drittligaspiele bei Unterhaching, er zieht zusammen mit Jim-Patrick Müller die Fäden im Mittelfeld. Torjäger Andreas Jünger (20 Treffer und 13 Vorlagen in der vergangenen Saison) hat sich am Dienstag eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim 3:2 gegen Bayern München II traf er zwei Mal. Mit diesem Sieg nach einem 0:2-Rückstand haben die Vilzinger endgültig bewiesen, dass ihre Erfolge in dieser Saison keine Zufallsprodukte sind.

