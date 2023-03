Dank Ratiopharm Ulm können sie endlich wieder feiern

Plus Trotz vieler Schwächen schien es für Ulm in Crailsheim lange Zeit zu einem glanzlosen Sieg zu reichen – aber dann folgte dieses vierte Horrorviertel.

Wenn Ratiopharm Ulm seine vielen Dreier gut trifft, dann reicht das meistens gegen grundsätzlich schlagbare Gegner. Andernfalls kann es immer noch Bruno Caboclo richten. Aber wenn der lange Brasilianer ebenfalls einen nicht unbedingt schlechten, aber eben auch nicht überragenden Tag erwischt, dann setzt es in der Basketball-Bundesliga auch mal eine 68:76-Niederlage gegen eine Crailsheimer Mannschaft, die ihrerseits zuvor sieben Spiele in Folge verloren hatte.