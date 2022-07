Ulm/Neu-Ulm

18:00 Uhr

Im Fußball kommt die Zeitstrafe zurück: Auch im württembergischen Verband?

In Bayern und im Saarland werden sich die Spieler in der kommenden Saison an diesen Anblick gewöhnen müssen: Diese Schiedsrichter zeigen eine Zeitstrafe an.

Lokal In Bayern und im Saarland holen die Verbände die Zeitstrafe aus der Mottenkiste, in Württemberg ist das (noch) kein Thema. Was Experten dazu sagen.

Von Pit Meier

Die Zeitstrafe gehörte für lange Zeit zum Waffenarsenal der Schiedsrichter: Wer sich danebenbenahm, der wurde zur Abkühlung für zehn Minuten auf die Bank geschickt und seine Mannschaft spielte so lange in Unterzahl. Etwa 30 Jahre nach ihrer Abschaffung holen nun der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und der Saarländische Fußballverband (SFV) gleichzeitig die Zeitstrafe im Amateurbereich wieder aus der Mottenkiste, in Hessen gibt es ein Pilotprojekt. Beim württembergischen Verband (WFV), unter dessen Dach die allermeisten Vereine im Landkreis Neu-Ulm spielen, gibt es (noch) keine derartigen Überlegungen. Dabei gibt es für eine Wiedereinführung nach Einschätzung von Experten durchaus Argumente.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

