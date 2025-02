Ulmer Fans bringen Menschen mit Behinderung nach Nürnberg

Auf dieses Spiel freuen sich Dominik Schwenk und Paul Saier ganz besonders. Die beiden, die dem SSV schon seit vielen Jahren treu sind, haben im Sommer das Projekt „Spatzenfahrt“ gestartet und bieten seitdem organisierte Bus-Touren zu den Ulmer Spielen in der Fremde an. Wenn der SSV Ulm 1846 Fußball am Sonntag (13.30 Uhr) in der 2. Bundesliga beim 1. FC Nürnberg antritt, bringen sie zusammen mit der Lebenshilfe einen Inklusionsbus auf den Weg. „Für uns persönlich ist das Highlight in dieser Saison“, sagt Schwenk.

Unter dem Motto „Von Fans für Fans“ ist es den beiden ein großes Anliegen, jeder und jedem den Besuch der SSV-Auswärtsspiele zu ermöglichen. Auch Menschen mit Behinderung. Schwenk sagt: „Viele von ihnen haben ohne fremde Hilfe nicht die Chance, sich ein Fußballspiel im Stadion anzuschauen.“ Am kommenden Sonntag transportiert die „Spatzenfahrt“ insgesamt 350 Fans in fünf Bussen nach Nürnberg. In einem davon werden 35 Menschen mit Behinderung, ein Rollstuhlfahrer und elf Betreuer der Lebenshilfe mitfahren. „Die Kosten für die Karten übernehmen wir für alle Beteiligten, unser Busunternehmen wird den Bus kostenlos zur Verfügung stellen“, erzählt Schwenk.

Manche Teilnehmer fahren am Sonntag zum ersten Mal in ein Fußballstadion

Die Gäste im Inklusionsbus werden schon am Morgen an den verschiedenen Wohnheimen der Lebenshilfe abgeholt. „Dann ist uns aber das gemeinschaftliche Erlebnis wichtig. Wir fahren alle zusammen hoch, mit den Spatzen-Fans in unseren vier anderen Bussen“, betont Schwenk. Einige der Menschen mit Behinderung sind regelmäßig im Donaustadion bei den Heimspielen der Ulmer oder besuchen zusammen Bundesliga-Partien beim VfB Stuttgart. Für andere wird der Ausflug nach Nürnberg die Stadion-Premiere. „Ich freue mich auf große Emotionen. Die Dankbarkeit ist schon jetzt riesig“, sagt Schwenk. Der SSV Ulm 1846 Fußball stehe „voll hinter der Aktion“.