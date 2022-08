Inlinehockey

vor 19 Min.

Im zweiten Anlauf reicht es für die Devils zum Titel

Lokal Die Mannschaft der Devils Ulm/Neu-Ulm ist bayerischer Meister im Inline-Hockey. Im entscheidenden Spiel wird der Ex-Trainer deklassiert.

Von Marc Sayle

Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Die Inlinertruppe der Devils Ulm/ Neu-Ulm sicherte sich im Eisstadion Neu-Ulm durch zwei Siege die Meisterschaft in der „Pro Roller Hockey League“ der Division Bayern. Nachdem es im vergangenen Jahr zur Liga-Premiere am Ende Platz zwei war, ging der Titel dieses Mal mit sieben Siegen und lediglich drei Niederlagen an die Hausherren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

