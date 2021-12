Triumphe, Tränen und Aufreger: Das war das Sportjahr 2021 in der Region

Plus Der Sport rund um Ulm hat 2021 bewegende Geschichten geschrieben, Triumphe und Tränen gebracht. Und am Ende hat er einmal mehr unter Corona gelitten. Ein Rückblick.

Als der Chronist vor zwölf Monaten vor der Aufgabe stand, einen Rückblick auf 2020 zu schreiben, da stand er vor dem großen Nichts. Corona hatte den Sportbetrieb über lange Zeit beinahe komplett lahmgelegt. Die Aufgabe ist ein bisschen einfacher geworden. Hohe Infektionszahlen beeinträchtigen zwar weiterhin massiv das Leben aller Menschen, auch das der Sportlerinnen und Sportler – daran wird sich absehbar so schnell nichts ändern. Doch ein Stück weit war zumindest zwischendurch die Normalität zurückgekehrt, es wurde wieder gespielt in den Stadien und den Hallen und das oft sogar vor Zuschauerinnen und Zuschauern. Diese Sportereignisse haben unsere Redaktion 2021 bewegt.