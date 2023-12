Neu-Ulm/Illertissen

Wochen wie im Rausch: Das war das Sportjahr 2023 in der Region

Plus Erst stiegen die Spatzen auf, wenig später wurden die Basketballer deutscher Meister. Daneben gab es im Jahr 2023 ein weiteres Fußballfest - und noch einen Titelgewinn.

Von Pit Meier

Wahrscheinlich werden wir alle irgendwann unseren Enkeln davon erzählen, wie das war in diesen paar verrückten und schönen Tagen im Frühsommer des Jahres 2023. Am 20. Mai machte zuerst der SSV Ulm 1846 Fußball mit einem 5:0 gegen Fulda die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und die Rückkehr in den Profifußball perfekt. Knapp vier Wochen danach wurde Ratiopharm Ulm am 16. Juni mit einem 74:70-Heimsieg gegen Bonn sensationell deutscher Meister im Basketball.

Ratiopharm Ulm

Ratiopharm Ulm war von Tabellenplatz sieben aus in die Play-offs gestartet und räumte ohne Heimrecht nacheinander die hoch favorisierten Mannschaften von Berlin, München und Bonn aus dem Weg. Auf die sportliche Meisterleistung folgte eine logistische. Erst kurz vor Mitternacht standen die Ulmer Spieler an diesem Freitag im Konfettiregen in der Ratiopharm-Arena. Hätten sie verloren, es hätte am Sonntag ein weiteres Spiel in Bonn gegeben. So aber musste das Ulmer Orga-Team vermutlich die Nacht über durcharbeiten. Am folgenden Nachmittag fuhr die Mannschaft in einem offenen Truck mit Polizeieskorte durch die gesperrten Straßen von Neu-Ulm und Ulm. Tausende von Menschen säumten den Weg, so viele wie sonst nur am Schwörmontag waren dann bei der rauschenden Fete auf dem Münsterplatz dabei. Für die meisten Fans war das gleichzeitig die letzte Gelegenheit, einige der Profis noch einmal zu sehen. Denn die Gesetze des Sports, sie gelten beim Basketball in verschärfter Form. Mit Yago dos Santos, Bruno Caboclo, Brandon Paul und Josh Hawley gingen vier der wichtigsten Spieler. Es scheint dem Management aber gelungen zu sein, sie adäquat zu ersetzen. Der deutsche Meister spielt jedenfalls in der neuen Saison schon wieder ganz oben in der Bundesliga mit.

