Jayden Nelson und der SSV Ulm 1846 Fußball gehen getrennte Wege

Es war von Anfang an ein sportliches Missverständnis. Jayden Nelson und der SSV Ulm 1846 Fußball haben einfach nicht zusammengepasst. Jetzt beenden beide Seite das Leihgeschäft vorzeitig. Den 22-Jährigen zieht es zurück in seine Heimat Kanada.

Nelson kam im Sommer 2024 auf Leihbasis vom norwegischen Spitzenklub Rosenborg Trondheim zum Zweitliga-Aufsteiger. Große Erwartungen hatte man an den Kanadier mit jamaikanischem Pass gehabt. Die konnte er allerdings zu keiner Zeit erfüllen. Tempo, Spielwitz, Torjägerqualitäten. So mancher Fan hatte Nelson schon als Ersatz für Publikumsliebling Leo Scienza gesehen, der zum Bundesligisten 1. FC Heidenheim gewechselt war. Doch es kam anders. Nelson passte nicht zum Spielsystem der Spatzen, wirkte auf dem Platz oft wie ein Fremdkörper. Lediglich sechs Einsätze hatte der Offensivspieler, brachte es auf 137 Spielminuten und stand am 20. Oktober 2024 gegen den Karlsruher SC zum letzten Mal in einem Pflichtspiel für die Ulmer auf dem Platz. Sein Marktwert ist laut Branchenportal transfermarkt.de seitdem gesunken - von 2,5 Millionen Euro auf aktuell 1,5 Millionen Euro.

Im Wintertrainingslager in Belek war Nelson noch dabei, Trainer Thomas Wörle hatte ihm in den Testspielen noch einmal eine Chance gegeben. Jetzt hat der SSV Ulm 1846 Fußball die Leihe vorzeitig beendet. Der 22-Jährige läuft zukünftig für die Vancouver Whitecaps auf. Dort hat er einen Vertrag bis Ende Dezember 2026 unterschrieben. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Sowohl Jayden als auch wir haben uns die Zusammenarbeit anders vorgestellt. Die Leihe bereits jetzt zu beenden, ist der richtige Schritt für beide Seiten.“