Operation gelungen: Verletzung von Johannes Reichert aber schwerer als vermutet

Die Mitteilung des SSV Ulm 1846 Fußball liest sich auf den ersten Blick positiv: „Kapitän Johannes Reichert wurde am Montag erfolgreich am rechten Knie operiert“, heißt es darin. Die Ärzte seien mit dem Eingriff zufrieden. So weit, so gut. Dann allerdings kommt ein folgenschwerer Zusatz, denn die Knieverletzung des Ulmer Urgesteins ist letztlich doch schwerer als zunächst vermutet wurde. Außer dem Kreuzband haben auch der Menikus und der Knorpel Schäden abbekommen.

Reichert hatte sich die Verletzung nach gut einer Stunde im ersten Spiel der neuen Saison beim SV Wehen Wiesbaden zugezogen, war von Sanitätern unter Schmerzen aus dem Stadion gebracht worden. „Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass Jo Reichert in der aktuellen Saison nicht mehr für den SSV Ulm 1846 Fußball zum Einsatz kommen wird“, schreiben die Spatzen weiter.

Johannes Reichert bedankt sich bei Fans und Mitspielern für die Unterstützung

Die weiteren Reha-Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit der medizinischen Abteilung des Vereins getroffen. Der SSV sichert dem 34-Jährigen dabei jegliche Unterstützung zu, um die Heilung schnellstmöglich voranzutreiben. Reichert selbst sagt: „Ich bin zunächst froh, dass die OP gut verlaufen ist. Dass mein Knie noch mehr abbekommen hat als den Kreuzbandriss, hat sich schon angedeutet. Ich möchte mich bei allen, die mich in den letzten Tagen unterstützt haben, für die unzähligen Nachrichten bedanken. Vor allem bei meiner Mannschaft. Dieser Rückhalt gibt mir viel Kraft und ich werde alles für eine erfolgreiche Reha geben.“