Neu-Ulmer Taekwondoka träumt von Olympia 2024

Imran Özkaya (rechts) wurde am vergangenen Wochenende in Weißenburg erneut deutscher Taekwondo-Meister. Darauf ist auch Bundestrainer Marco Scheiterbauer stolz.

Plus Imran Özkaya hat mit sechs Jahren erstmals ein Training beim Taekwondo-Verein Varol in Neu-Ulm besucht. Inzwischen ist er deutscher Meister und international erfolgreich.

Von Stephan Schöttl

Imran Özkaya hat wieder einmal erfolgreich zugeschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der 22-Jährige wurde in Weißenburg bei Nürnberg deutscher Taekwondo-Meister, schon zum dritten Mal. Er ist in seiner Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm weiterhin die Nummer eins im Land. Mit Freude und Stolz blickt Özkaya auf die jüngsten Wettkämpfe zurück. Dass der Kampfsportler aus Neu-Ulm momentan in einer bemerkenswerten Form ist, hatte sich schon in den vergangenen Wochen angekündigt.

