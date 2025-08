Verletzungsdrama um Johannes Reichert: Jetzt meldet sich der Kapitän zu Wort

Er ist bekannt für starke Worte: Johannes Reichert, Kapitän des SSV Ulm 1846 Fußball, meldet sich bei Instagram erstmals nach seiner schweren Verletzung mit einem emotionalen Beitrag zurück. Der 34-Jährige hatte sich am Sonntagabend beim Auswärtsspiel der Spatzen in Wiesbaden schwer am Knie verletzt, am Montag folgte die ernüchternde Diagnose: Kreuzbandriss. Es ist für Reichert nach der Meniskus-Op im Herbst des vergangenen Jahres bereits der zweite herbe Rückschlag binnen kurzer Zeit. Jetzt bangt er um seine Karriere. Das Ulmer Urgestein schreibt: „Plötzlich liegt man da mit Schmerzen auf dem Rasen und weiß sofort, dass nichts mehr so ist wie es war.“

Nach der ärztlichen Befund sei ihm so richtig bewusst geworden, „was die Gesundheit für ein großes Privileg ist“. Reichert weiter: „Ich durfte den größten Teil meiner Karriere immer körperlich topfit und stark sein. Anders hätte ich meinen für mich wunderschönen einzigartigen Weg gar nicht gehen können. Ich habe alles, wirklich alles in meine Ulmer Fußballträume investiert und habe glücklicherweise im Gegenzug dafür mehr zurückbekommen, als ich mir jemals hatte erträumen können.“

Johannes Reichert: Von der Oberliga bis zur 2. Bundesliga für Ulm

Mit fünf Jahren trug er erstmals das Trikot der Ulmer Fußballer, durchlief anschließend alle Jugendmannschaften des Vereins und wurde Profi. 433 Pflichtspiele absolvierte er bislang für die Spatzen, spielte für den Verein von der Oberliga bis zur 2. Bundesliga. Nun steht im die nächste längere Pause bevor, der schwere Weg zurück nach Operation und Reha. Doch der 34-Jährige gibt sich kämpferisch: „Ich weiß zwar gerade nicht wie und wann, aber ihr kennt mich. Ich werden zu 100 Prozent zurückkommen. Alles andere wäre nicht Jo Reichert.“

Seinen Instagram-Post schließt der Kapitän mit Worten des Dankes ab – für die unzähligen Nachrichten und Genesungswünsche, an die Mitarbeiter, Ärzte und Physiotherapeuten, aber auch an die Fans und Spieler des SV Wehen Wiesbaden. „Großen Respekt für die Reaktionen im Stadion und die Nachrichten. Das hat mich echt berührt“, meint Reichert, der sich zuletzt an seine Mitspieler wendet: „Es bricht mir das Herz, euch nicht mehr helfen zu können. [...] Habe jeden Tag genossen, mit euch auf dem Platz zu stehen. Ihr seid super Jungs und die sportlichen Resultate werden zu 100 Prozent kommen. Komme, was wolle: Ich werde immer hinter euch stehen.“