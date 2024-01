SSV Ulm 1846 Fußball wird unter Wert geschlagen

Gegen den Zweitligisten Karlsruher SC setzt es eine 0:4-Niederlage, aber die Gegentore fallen spät.

Im ersten Testspiel dieses Winters musste sich der Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball vor 825 Zuschauern beim Zweitligisten Karlsruher SC unter Wert mit 0:4 geschlagen geben. Gespielt wurde über zweimal 60 Minuten, der KSC erzielte drei seiner vier Treffer in den letzten zehn Minuten.

Die erste Hälfte dominierte sogar der Drittligist. Die erste Chance der Spatzen hatte Philipp Maier nach 20 Minuten, er stand dabei aber im Abseits. Anschließend setzte sich Ulm zunehmend in der Karlsruher Hälfte fest, weitere Möglichkeiten vergaben Lucas Röser, Léo Scienza und Felix Higl, der nach 35 Minuten im direkten Duell an KSC-Keeper Patrick Drewes scheiterte.

SSV Ulm 1846 Fußball verliert gegen den KSC

In der Halbzeit wurde auf beiden Seiten kräftig durchgewechselt, der Ulmer Trainer Tom Wörle setzte bis auf den verletzten Bastian Allgeier seinen kompletten Kader ein. Dennis Chessa und Thomas Kastanaras bei seinem Debüt für die Ulmer vergaben weitere Möglichkeiten, doch mehr Druck entfachte nun doch der KSC. Aber die Hintermannschaft des Drittligisten stand noch lange Zeit gut. Erst in der 94. Minute gingen die Gastgeber durch ein sehenswertes Tor in Führung (94.). Luis Dettling ließ aus 18 Metern dem eingewechselten Ulmer Schlussmann Marvin Seybold keine Chance. Nur zwei Minuten später hätten die Spatzen durchaus ausgleichen können. Einen Chipball von Nicolas Jann versuchte Sascha Risch über den Torhüter zu köpfen, er wurde aber entscheidend gestört. Nach Vorarbeit von Tobias Rühle setzte außerdem Kastanaras den Ball über das Tor (110.).

Stattdessen legte der Karlsruher SC nach und traf durch Ben Farhat, Marvin Wanitzek und Igor Matanovic zum insgesamt deutlich zu klaren Sieg.

Das erste Punktspiel im neuen Jahr bestreiten die Spatzen am 21. Januar gegen die SpVgg Unterhaching. Vorher wollen sie noch ein weiteres Mal testen. Ort, Zeit und Gegner stehen derzeit noch nicht fest. (AZ)

