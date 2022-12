Kaunas/Ulm

01.12.2022

Ratiopharm Ulm liefert Offensivspektakel vor einer Geisterkulisse ab

Yago Santos legte mit 26 Punkten und zehn Rebounds erstmals in dieser Saison ein Double-Double auf.

Plus Yago Santos führt Ulm zum Sieg im Eurocup. Das Spiel hätte mehr Interesse und mehr Begeisterung verdient gehabt.

Von Pit Meier

Die Zalgiris-Arena in der litauischen Stadt Kaunas bietet Platz für mehr als 15.000 Fans. Beim Spiel zwischen der ukrainischen Mannschaft Prometey Slobozhanske und dem Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm verloren sich in der Riesenhalle etwa 800 Besucherinnen und Besucher, die dem Geschehen recht teilnahmslos folgten. Das Quietschen der Schuhe der Spieler auf dem Parkett war zu hören, die Kommandos der Trainer sowieso. Schade drum. Ulm gewann am Ende im Eurocup wohlgemerkt ohne Verlängerung mit 106:105 – das höchst unterhaltsame Offensivspektakel hätte eine größere und begeisterungsfähigere Kulisse verdient gehabt.

