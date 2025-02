Alle Neune Thal kriegt einen Platz zwischen Michael Olise und Gordon Herbert

Die Januar-Ausgabe des Mitglieder-Magazins des FC Bayern München ist 100 Seiten dick, die Freunde und Fans des Renommierklubs von der Isar erfahren auf denen allerlei Wissenswertes. Für die meisten von ihnen ist in erster Linie all das wissenswert, was mit Fußball zu tun hat. Das Vorwort spricht deswegen Trainer Vincent Kompany, das Titelblatt schmückt das Konterfei von Michael Olise. Im Innenteil plaudert der Franzose über seine Liebe zum Schach und er schwärmt davon, dass es sich unglaublich gut anfühlt, das Trikot des FC Bayern München zu tragen. Ein paar Seiten weiter hinten kommt Gordon Herbert zu Wort, das ist der Trainer der Bayern-Basketballer. Der erklärt, warum er bei seinen Spielern zwischen „Rennpferden“ und „Schweinen“ unterscheidet. Und er erwähnt bei dieser Gelegenheit, dass München seiner Ansicht nach die beste Stadt in Deutschland ist und einer der besten in Europa. Natürlich ploppen auch Harry Kane, Max Eberl und Herbert Hainer irgendwo im Januar-Heft auf. Die Fußballer werden wahrscheinlich deutscher Meister, die Basketballer wahrscheinlich auch. Die Kegler werden das bestimmt nicht, denn die spielen nur in der Bayernliga. Trotzdem ist auch ihnen ein Beitrag gewidmet, sechs Seiten ist der lang und platziert wurde er im Heft zwischen Olise und Herbert. Die Mitarbeiter des Bayern-Magazins haben die Kegler zum Auswärtsspiel bei Alle Neune Thal begleitet, der Name des Dorfvereins aus dem Vöhringer Umland ist also jetzt auch im roten Kosmos bekannt.

