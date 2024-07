Irgendwie geht der Normalgucker ja davon aus, dass professionelle Beobachter die für ihn faden Fußballspiele mit anderen Augen sehen. Dass sie taktische Kostbarkeiten entdecken, wo für ihn nur ödes Ballgeschiebe ist. Stimmt nicht unbedingt. Timo Wenzel aus Neu-Ulm war selbst Profi, er hat zu seinen aktiven Zeiten mit dem VfB Stuttgart in der Champions League gespielt und auf Zypern internationale Erfahrung gesammelt, war dann unter anderem Trainer beim Südwest-Regionalligisten FC Homburg. Während des Turniers übernimmt Wenzel für unsere Zeitung die Rolle des EM-Experten. Die Viertelfinalspiele zwischen Frankreich und Portugal sowie zwischen England und der Schweiz fand er ebenso langweilig wie wahrscheinlich die große Mehrzahl der Zuschauer und Zuschauerinnen. Und zum Aufreger des Turniers schlechthin sagt Wenzel: „Keine Diskussion: Das ist ein Handelfmeter. Der größte Skandal für mich ist, dass der Schiedsrichter sich die Szene nicht wenigstens noch einmal anschaut.“ Auch an dieser Stelle dürfte es kaum Widerspruch geben.

Timo Wenzel fand zwei der vier Viertelfinalspiele eher langweilig. Foto: Stephan Schöttl

Die Szene: Beim Stand von 1:1 in der zweiten Halbzeit der Verlängerung schießt Jamal Musiala, der Spanier Marc Cucurella blockt den Ball im Strafraum mit der linken Hand. Fast jeder im Stadion und an den Bildschirmen hat hier einen Elfer gesehen – mit Ausnahme von Schiedsrichter Anthony Taylor und ARD-Expertin Bibiana Steinhaus. Deren Einschätzung hat für Wenzel „ein Gschmäckle. Taylor ist schließlich Engländer und sie ist verheiratet mit dem englischen Schiedsrichter-Boss Howard Webb.“ Das Ende ist bekannt: Spanien gewann dieses Viertelfinalspiel mit 2:1 und Timo Wenzel hatte mit seinem Vorab-Tipp nur fast richtig gelegen. Unser EM-Experte hatte an einen deutschen Sieg gegen Spanien im Elfmeterschießen geglaubt.

Aber noch kann ja weiter getippt werden. Am Dienstag findet bei der Europameisterschaft das erste Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich statt, am Mittwoch das zweite zwischen den Niederlanden und England, am kommenden Sonntag das Endspiel. Spanien gegen Deutschland war für Wenzel das vorweg genommene Endspiel, im tatsächlichen Finale erwartet er Spanien und die Niederlande, als neuen Europameister Spanien. Wobei da das Herz bei ihm ein bisschen mit tippt: „Es gab da mal was mit einer Spuckattacke in einem Spiel Deutschland gegen die Niederlande. So etwas macht man nicht.“