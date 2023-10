Beim TSV Kettershausen bleibt man tiefenentspannt

Kettershausen ist ein Jahr nach Türkspor Neu-Ulm II in die Bezirksliga aufgestiegen. Warum die Erwartungshaltung bei der Landesliga-Reserve trotzdem eine viel höhere ist.

In jedem anderen Verein würden angesichts der sportlichen Lage die Alarmglocken schrillen. Beim TSV Kettershausen-Bebenhausen bleibt man dagegen tiefenentspannt. Vor dem Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller mit der strauchelnden zweiten Mannschaft von Türkspor Neu-Ulm II am Sonntag um 15 Uhr betont Trainer Ralph Amann: „Wir haben keinen Druck. Wir sind vor vier Jahren noch um ein Haar aus der Kreisliga A abgestiegen und wissen genau, wo wir herkommen.“

Allerdings räumt er auch ein, dass mit den Erfolgen in der vergangenen Saison eine veränderte Erwartungshaltung im Umfeld einherging. „Natürlich sind da alle ein bisschen verwöhnt. Trotzdem wissen wir, dass die Bezirksliga ein Abenteuer für uns ist. Dieses Abenteuer wollen wir bestehen“, sagt er. Ein „wichtiger Schritt, um den Anschluss zu halten“ wäre am Sonntag ein Heimsieg gegen Türkspor Neu-Ulm II.

TSV Kettershausen spielt gegen Türkspor Neu-Ulm II

Dort sieht der Fall schon ein bisschen anders aus. Die Landesliga-Reserve, die damals noch eine Verbandsliga-Reserve war, ist zwar nur ein Jahr vor Kettershausen aus der Kreisliga A Iller aufgestiegen. Doch in Anbetracht der individuellen Klasse der Einzelspieler ist der derzeitige elfte Tabellenrang für Türkspor Neu-Ulm II eindeutig zu wenig. Trainer Benni Huber räumt ein: „Wir sind alle unzufrieden. Das ist klar.“ Druck verspüre er aber noch nicht: „Es gibt keine Deadline oder so etwas. Die Mannschaft sagt selbst ja auch, dass es an ihr selbst liegt.“ Nach wie vor sieht der Ex-Profi den Schlüssel zum Erfolg in der Vermeidung eigener Fehler: „Dann können wir gegen jeden in der Liga mithalten. Wir spielen ansonsten ja nicht schlecht.“ Entsprechend klar ist seine Zielsetzung für die Reise ins Unterallgäu. „Ohne den Gegner kleinreden zu wollen – dort müssen wir gewinnen“, gibt er vor.

Wie Amann in Kettershausen, so mahnt auch Aufheims Trainer Andi Spann zur Bodenständigkeit. Die SGM Aufheim/Holzschwang scheint sich zu einem ernsthaften Kandidaten auf den Landesliga-Aufstieg gemausert zu haben. Trotz der 20 Punkte und dem aktuellen zweiten Tabellenplatz tritt Spann mächtig auf die Euphorie-Bremse. „Wir wollen die Punkte nacheinander holen und sehen dann weiter“, sagte er zuletzt. Oberste Prämisse hat bei der Spielgemeinschaft ein möglichst großer Abstand zum Tabellenkeller. Am Sonntag wird der SC Staig zum Verfolgerduell in Holzschwang aufkreuzen und die Sendener Vorstädter einer Nagelprobe unterziehen. Beide Teams lieferten sich bereits im Pokal eine sehenswerte Auseinandersetzung, Staig behielt damals im Elfmeterschießen die Oberhand.

Klassenprimus TSV Neu-Ulm musste am vergangenen Wochenende beim 0:0 gegen den TSV Blaustein einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Im Spiel am Sonntag beim TSV Bermaringen werden sich die Kicker von Trainer Peter Passer auf einen destruktiven Gegner einstellen müssen. Kreativität wird dann gefragt sein.