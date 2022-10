Der SV Tiefenbach grüßt wieder von ganz oben

Plus Der Sieg gegen die Überraschungsmannschaft TSV Kettershausen wird mit der Tabellenführung belohnt.

In der Fußball-Kreisliga A Iller hat der SV Tiefenbach seine kleine Durststrecke mit den zwei Niederlagen nacheinander beendet. Die Mannschaft von Trainer Christoph Schregle gewann das Spitzenspiel bei der Überraschungsmannschaft TSV Kettershausen mit 2:1 und holte sich damit die Tabellenführung vom FV Senden zurück.